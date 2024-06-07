Лидер хуситов пообещал продолжать атаки на авианосную группу ВМС США

Хуситы не прекратят атаки на авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower, заявил лидер этой группировки мятежников "Ансар Аллах" Абдул-Малик Аль-Хуси в ходе еженедельного обращения к жителям Йемена и исламского мира, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Авианосец Dwight D. Eisenhower будет снова целью для наших целью вооруженных сил при появлении удобного случая", - приводит телеканал "Аль-Маядин" его слова.

Он напомнил, что за прошедшую неделю хуситы в течение 24 часов атаковали авианосец, шедший в 400 км от побережья Йемена, выпустили по нему четыре БПЛА и семь крылатых ракет. По оценкам лидера, атака стала успешной, поскольку американским кораблям пришлось изменить курс, а полеты самолетов, связанных с этой группировкой ВМС США, прекратились на два дня.

Также Аль-Хуси заявил, что за неделю мятежники провели 11 операций против целей в Красном море, Аравийском, Индийском океане, Эйлате, использовали 36 баллистических и крылатых ракет и БПЛА. Отдельно он упомянул применение новой баллистической ракеты "Палестина" дальностью полета в 1,6 тыс. км, 3 июня против цели в Эйлате. Кроме того, Аль-Хуси заявил, что "Ансар Аллах" за последние дни провел три совместные операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака" против объектов в районе Хайфы, и пообещал наращивать это сотрудничество.

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