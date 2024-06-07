"Дикая карта": Байден отверг идею Макрона

Президент США Джо Байден не одобрил идею французского лидера Эммануэля Макрона по отправке западных инструкторов в Украину.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Байден отверг предложение, выдвинутое Макроном во время их недавнего телефонного разговора. "Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта", - говорится в материале.

Как отмечает издание, политики не сходятся во взглядах по нескольким важным вопросам - Макрон "застолбил за собой показную роль защитника европейской самостоятельности и самоопределения". Белый дом считает его своего рода "дикой картой", поскольку призывает к таким вариантам политики в Украине, которые заставляют нервничать администрацию Байдена.

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