В США предложили создать банкноты с изображением Трампа

В Соединенных Штатах выдвинули законопроект о создании банкноты в 500 долларов, на которой будет изображен экс-президент Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, автором инициативы, которую изучило издание Huffington Post, выступил член палаты представителей конгресса США от штата Аризона республиканец Пол Госар.

"Внести поправки в Закон о федеральной резервной системе, обязывающие министра финансов печатать банкноты Федерального резерва номиналом 500 долларов с портретом 45-го президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа - ред.)", - сообщается в записке к законопроекту.

Однако, согласно статье, вышеупомянутый проект противоречит многолетней традиции, а также нарушает 150-летний федеральный закон, который предполагает запрет на изображение живых людей на американских деньгах.

Кроме того, издание упомянуло, что в 1969 году американское правительство прекратило использование банкнот номиналом в 500, тысячу, пять тысяч и 10 тысяч долларов. Но Однако Госар предложил возродить выпуск 500-долларовых банкнот и изобразить на них Трампа. По его словам, в этом есть свои плюсы, так как "байденфляция продолжает девальвировать" американскую валюту.

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