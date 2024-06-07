В Литве стартуют крупные учения НАТО

Крупные международные учения "Гележинис вилкас" ("Железный волк") с участием подразделений численностью около 3,7 тыс. человек из семи стран НАТО начинаются в Литве. Об этом сообщило Минобороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ежегодно проводимые маневры "Гележинис вилкас" являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений", - говорится в сообщении.

В двухнедельных маневрах задействованы подразделения в составе около 3,7 тыс. военнослужащих организующей учения Литвы, а также из Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, США и Чехии, а также боевая группа дислоцированного в Литве под командованием Германии сводного батальона НАТО передового базирования. Участвуют около 500 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры.

Военные эпизоды будут отрабатываться на полигонах Гайжюнай и Казлу Руда. Военные колонны проследуют к местам тренировок по дорогам Йонавского, Кайшядорского, Каунасского и Пренайского районов.

Основной задачей маневров станет проверка и поддержание боеготовности подразделений мотопехотной бригады армии Литвы "Гележинис вилкас".

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