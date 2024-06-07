ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам - членам Евросоюза фактически открыть переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пункт начала переговоров с Молдавией и Украиной был включен в повестку встречи послов стран ЕС. Мы полагаем, что этот вопрос закрыт. Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдова выполнили все условия. Теперь решение в руках стран-членов", - сказала она.

Представитель ЕК подчеркнула, что, по мнению Еврокомиссии, Киев выполнил все условия, включая выдвинутое Венгрией - по защите прав национальных меньшинств.

Ранее европейское издание газеты Politico писало со ссылкой на источники, что страны Евросоюза намерены начать переговоры о приеме в свой состав Молдовы и Украины 25 июня. Это связано с тем, что 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии, и пока, указали собеседники газеты, нет представления о том, как поведет себя Будапешт в контексте присоединения Украины.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о приеме в сообщество, однако они так до сих пор и не запущены. Еврокомиссия 12 марта объявила, что разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Украиной и Молдовой о вступлении этих стран в состав Евросоюза и представит его Совету ЕС. Как пояснила ЕК, рамочное руководство устанавливает "руководящие принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом". После того как Еврокомиссия представит руководство странам-членам, а Совет ЕС одобрит это руководство, Брюссель фактически начнет переговоры с Киевом и Кишиневом.

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