Швеция будет участвовать в наблюдении за воздушным пространством стран НАТО

Правительство Швеции поручило командованию вооруженных сил обеспечить участие шведских ВВС в наблюдении за воздушным пространством стран НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом на военной базе Берга недалеко от Стокгольма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Швеция предоставит НАТО авиацию в рамках наблюдения за воздушным пространством НАТО, так называемой воздушной полиции, - сказал глава правительства. - Это шведские [истребители] Gripen, которые будут отправляться из Швеции. Это постоянное участие".

Уже сейчас Швеция ведет такое наблюдение под национальным командованием, и единственная разница будет состоять в том, что теперь шведские ВВС будут действовать непосредственно под командованием НАТО. Все задействованные самолеты будут базироваться в Швеции и продолжат использоваться, прежде всего в Балтийском регионе.

Для направления национальных вооруженных сил в другие страны необходимо разрешение парламента Швеции, однако, по сообщению телеканала SVT, сейчас кабинет министров не видит необходимости в подобном решении. Шведские самолеты будут вести наблюдение над государствами Балтийского моря.

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