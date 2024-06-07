Президент Швейцарии объяснила отказ поставлять оружие Украине

Швейцария не может поставлять Украине оружие из-за своего нейтралитета. Отказ от военной помощи Киеву объяснила президент страны Виола Амхерд в интервью FAZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не можем поставлять оружие по причине нашего нейтралитета. Однако мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления Украины", - отметила глава государства.

Она подчеркнула, что право нейтралитета устанавливает четкие границы по поставкам оружия странам в состоянии вооруженного конфликта.

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