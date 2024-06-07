В Европе назвали кандидатов на должность Борреля

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас является одним из наиболее вероятных кандидатов на должность верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Хосепа Борреля. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Три французских чиновника, непосредственно знакомые с переговорами, сообщили, что офис президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает Каллас как преемника Борреля. Она сильный голос, имеющий влияние за пределами своей страны", - сообщает агентство.

Также в материале отмечаются следующие политики на должность главы евродипломатии: премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, бывший министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, вице-премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и бывший премьер-министр Ирландии Мишель Мартин.

Дополнительно сообщается о возможной кандидатуре главы МИД Польши Радослова Сикорского. Он является фаворитом на должность первого в истории ЕС комиссара по обороне, но при этом "считается открытым для других должностей".

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