МИД Китая и ФРГ провели в Берлине консультации

Директор департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая Сунь Сяобо провел в Берлине консультации с главой департамента по вопросам международного порядка, ООН и контроля над вооружениями МИД ФРГ Гюнтером Заутером. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР, переговоры состоялись 6 июня. Они были посвящены вопросам, касающимся контроля над вооружениями и нераспространения. Стороны обсудили "проблемы, представляющие взаимный интерес".

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