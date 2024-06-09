https://news.day.az/world/1666896.html Глава МИД Турции встретился с лидером палестинского движения ХАМАС
Глава МИД Турции встретился с лидером палестинского движения ХАМАС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.
Переговоры состоялись в столице Катара, Дохе, где глава турецкого дипломатического ведомства находится для участия в шестой встрече Стратегического диалога высокого уровня между Турцией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре