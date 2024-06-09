Глава МИД Турции встретился с лидером палестинского движения ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

Переговоры состоялись в столице Катара, Дохе, где глава турецкого дипломатического ведомства находится для участия в шестой встрече Стратегического диалога высокого уровня между Турцией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел.

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