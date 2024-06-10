Немецкие правые заняли второе место на выборах в Европарламент в ФРГ

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место на выборах в Европарламент (ЕП) в ФРГ, набрав 15,9% голосов. Партии, входящие в правящую коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП), понесли серьезные потери и вместе получили чуть менее трети голосов, сообщила избирательная комиссия по итогам обработки бюллетеней во всех 400 округах федеративной республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Для АдГ это лучший результат в истории партии (основана в 2013 году) на федеральном уровне. Кроме того, впервые в истории ФРГ крайне правая партия заняла второе место на общенациональных выборах. На выборах в ЕП в 2019 году "Альтернатива для Германии" получила лишь 11%, что на 4,9 п.п. меньше, чем в этом году.

Первое место, как и пять лет назад, занимает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% (28,9% в 2019 году). Таким образом в Германии произошел заметный сдвиг вправо. Для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "зеленых" голосование обернулось настоящим провалом. Социал-демократы набрали лишь 13,9%, на 1,9 п.п. меньше, чем в 2019 году. Это худший в истории результат на общенациональных выборах.

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