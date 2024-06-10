Поножовщина на фестивале в Ереване

Два инцидента с поножовщиной, один из которых привел к смертельному исходу, произошли на винном фестивале в Ереване.

Как передает Day.Az, эту информацию армянским СМИ подтвердил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.

По его словам, первый инцидент произошел в субботу, второй - в воскресенье, причем в последней потасовке пострадали сразу два человека.

Следственные органы ведут расследование этих происшествий.

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