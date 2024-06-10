Семь стран Шенгена обратились к Еврокомиссии

Министерство внутренних дел Финляндии вместе с Данией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей и Эстонией опубликовало письмо к Европейской комиссии с призывом принять меры, чтобы предоставить государствам-членам более эффективные инструменты для борьбы с инструментализацией миграции, когда беженцев используют как способ для достижения неких целей. Об этом в понедельник сообщили в финском МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению ЕС и государств Шенгенской зоны, подписавших письмо, государства-члены должны иметь возможность при необходимости временно отступать от действующего законодательства ЕС в случаях инструментальной миграции, чтобы защитить свою национальную безопасность. В письме содержится призыв к Комиссии представить законодательные предложения по этому вопросу, которые должны быть включены в следующую программу Комиссии.

"Реагирование на гибридные атаки и противодействие им отвечает не только интересам некоторых государств-членов: это в интересах Европейского Союза в целом. Наша среда безопасности постоянно меняется, и ЕС должен быть в состоянии защитить свою безопасность в любых ситуациях", - говорит министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Ведомство уточняет, что в середине мая Финляндия и 14 других государств - членов ЕС подписали еще одно совместное письмо Европейской комиссии, призывающее к инновационным решениям проблемы миграции. В письме Комиссии группа из 15 государств-членов подчеркивает необходимость широкого спектра инструментов и мер, а также важность применения комплексного подхода как на национальном уровне, так и на уровне ЕС.

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