США и Польша создают группу поддержки Украины в информационном пространстве

Соединенные Штаты и Польша создают группу по противодействию России и поддержке Украины в информационном пространстве. Об этом объявила пресс-служба американского Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новый орган внешнеполитической пропаганды коллективного Запада будет базироваться в Варшаве. Предполагается, что к нему присоединятся и другие страны-единомышленницы, прежде всего в целях координации политики по Украине в информационном пространстве. Как отметили в дипведомстве США, группа также будет бороться с якобы имеющей место "манипуляцией информацией" со стороны России. Какие еще государства войдут в состав объединения, не поясняется.

Кроме того, США и Польша, по свидетельству Госдепартамента, подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с иностранной дезинформацией.

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