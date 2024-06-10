Блинкен и ас-Сиси обсудили устройство в секторе Газа после конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на состоявшийся в Каире встрече обсудили новые договоренности о прекращении огня в секторе Газа, а также устройство в палестинском анклаве после конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Блинкен и ас-Сиси обсудили "предложение о немедленном прекращении огня в секторе Газа, при котором будет обеспечено освобождение всех заложников". Блинкен "подчеркнул, что предложение облегчит страдания палестинцев в Газе и увеличит объем поступающей гуманитарной помощи". Руководитель американского внешнеполитического ведомства на встрече заявил, что радикальному движению ХАМАС следует принять предложение "без промедления".

Госсекретарь США и президент Египта "продолжили обсуждение планов по управлению, безопасности и реконструкции в секторе Газа после конфликта, реализации которых способствовало бы предложение о прекращении огня". "Они также обсудили важность открытия контрольно-пропускного пункта "Рафах" и необходимость защиты палестинского гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций. Госсекретарь вновь подчеркнул, что США отвергают любое насильственное переселение палестинцев из Газы", - отметил Миллер.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов Газы, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.