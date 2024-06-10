Армия Израиля заявила о перехвате воздушных целей над Нагарией и Голанами

Израильские силы противовоздушной обороны перехватили две подозрительные воздушные цели, запущенные со стороны Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, один из перехватов произошел над морским побережьем в районе Нагарии - ближайшего к ливанской границе крупного приморского города страны. Во время перехвата была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой падения обломков от ракеты-перехватчика.

Другой успешный перехват осуществлен в небе над контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Там также объявлялась воздушная тревога.

Кроме того, военные зафиксировали запуск противотанковой ракеты в направлении поселка Штула на границе с Ливаном. В результате него был причинен ущерб одному из зданий в этом районе, начался пожар, который вскоре был потушен, проинформировали в пресс-службе.

По данным армии, сообщений о пострадавших ни в одном из случаев не поступало.

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