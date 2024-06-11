Глава МИД Израиля заявил, что страна продолжит работать вместе с США

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с визитом в Иерусалим. По итогам беседы глава МИД еврейского государства выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с американскими партнерами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хорошая беседа сегодня с госсекретарем Энтони Блинкеном по ряду вопросов, включая нашу войну в Газе, освобождение заложников и борьбу с иранской угрозой. Мы продолжим работать вместе", - написал Кац в X (ранее Twitter).

В Израиль Блинкен прибыл в рамках очередного ближневосточного турне, которое продлится до 12 июня. В первой половине дня он находился в Египте, а после Израиля планирует посетить Иорданию и Катар. Главная тема контактов с властями этих стран - поиск пути урегулирования ситуации в секторе Газа. Перед встречей с Кацем госсекретаря принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пока не делал заявлений по итогам встречи.

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