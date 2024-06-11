Трамп обсудит с республиканским меньшинством в Сенате планы на новый срок

Экс-президент США Дональд Трамп обсудит в Вашингтоне с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии стратегические приоритеты, которые он намерен продвигать в случае своей победы на выборах в ноябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, встреча запланирована на 13 июня, ее инициатором выступил сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг). "Я считаю, что будет полезно услышать напрямую от [Дональда] Трампа о его планах на лето, а также обменяться идеями по повестке стратегического управления на 2025 год", - цитирует издание сообщение, которое Баррассо разослал по электронной почте в понедельник. 13 июня в Вашингтоне Трамп также рассчитывает встретиться с главами крупных американских корпораций, чтобы заручиться их поддержкой на предстоящих выборах, отмечает агентство.

Как передает Bloomberg, республиканцы надеются в ноябре получить большинство мест в Сенате, чтобы содействовать законодательным инициативам и кадровым назначениям Трампа в случае его возвращения в Белый дом.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

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