Британский премьер пообещал вдвое сократить показатель чистой миграции

Правящая Консервативная партия Великобритании в ближайший год намерена вдвое сократить показатель чистой миграции, который по итогам 2022 года достиг рекордного значения в 764 тыс. человек. Об этом глава британского правительства Риши Сунак заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си в преддверии предстоящих через три недели выборов в парламент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я инициировал самые масштабные и жесткие из осуществлявшихся реформ, направленные на снижение иммиграции. Сейчас прогнозы показывают, что показатель чистой миграции должен снизиться вдвое в течение примерно 12 месяцев, - заявил Сунак. - Количество виз, выданных нами с начала этого года, уже снизилось на четверть, и это показывает, что мы на верном пути. В случае переизбрания мы введем законодательный иммиграционный лимит, которые каждый год будут утверждать парламентарии. Так что мы не только вдвое снизим показатель чистой миграции, но и продолжим снижать его каждый год".

В последние месяцы консервативное правительство значительно усложнило процесс получения нескольких видов виз, включая рабочие визы и визы для членов семей иностранцев, которые хотели бы работать или учиться в королевстве. Как заявляют британские политики, несмотря на значимый вклад иммигрантов в экономику страны, чрезмерный прирост населения страны создает дополнительную нагрузку на службу здравоохранения, а также перегревает рынок недвижимости. После прошлых выборов в парламент бывший глава британского правительства Борис Джонсон (2019-2022) обещал добивать снижения показатели чистой миграции, который в 2019 года составлял 226 тыс. человек.

Дополнительной проблемой с тех пор стала нелегальная иммиграция. За последние пять лет почти 120 тыс. человек прибыли на Великобританию, преодолев пролив Ла-Манш на резиновых лодках и обратились за убежищем.

22 мая Сунак сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся 4 июля. Опросы показывают, что Лейбористская партия подходит к ним в качестве фаворита. Согласно социологическим исследованиям, лейбористы опережают консерваторов, находящихся у власти с 2010 года, в среднем на 25 процентных пунктов.

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