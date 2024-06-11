Китай потребовал от Нидерландов обеспечить сдержанность ВС в воздухе и на море

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потребовало от Вооруженных сил (ВС) Нидерландов обеспечить сдержанность военно-воздушных и военно-морских сил этой европейской страны, поскольку НОАК будет принимать решительные меры в ответ на их провокации. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы указали нидерландской стороне строго сдерживать действия ее ВВС и ВМС. Китай непременно ответит решительными контрмерами на ущемление прав и провокации", - говорится в заявлении, опубликованном на странице китайского ведомства в социальной сети WeChat.

Тем самым официальный представитель прокомментировал информацию, распространенную МО Нидерландов о том, что 7 июня два истребителя и вертолет НОАК приблизились в международном воздушном пространстве в Восточно-Китайском море к вертолету, который перевозил фрегат нидерландских ВМС типа "Тромп", и тем самым "создали небезопасную ситуацию". Этот корабль якобы осуществлял миссию по мониторингу выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении КНДР.

По словам Чжан Сяогана, нидерландская сторона исказила события и скрыла факт, что ее вертолет "ущемил права [Китая] и совершил провокацию" к востоку от Шанхая. В итоге Восточная зона боевого командования НОАК направила голосовое предупреждение и предприняла действия по вытеснению летной машины Нидерландов.

"Это было сделано разумно и законно, профессионально на протяжении всего процесса, - подчеркнул официальный представитель. - Небезопасную ситуацию создала именно нидерландская сторона, <...> продемонстрировав силу в морском и воздушном пространстве, находящемся под юрисдикцией другой страны".

По словам Чжан Сяогана, Китай выражает решительное недовольство по поводу заявления и действий Нидерландов, и уже сделал им серьезное представление. Он отметил, что тем самым нидерландская сторона создала напряженность, нанеся ущерб отношениям между двумя странами. "Китайская армия всегда поддерживает высокий уровень боеготовности, решительно защищает национальный суверенитет и безопасность своей страны, ее права и интересы на море", - подчеркнул официальный представитель.

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