Финляндия проведет первую конференцию НАТО по прогнозированию

Первая конференция Североатлантического альянса по прогнозированию, на которой обсудят развитие оборонного потенциала и обмен лучшими достижениями, пройдет в столице Финляндии 11-12 июня. Об этом сообщает финское Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша сложная и быстро меняющаяся среда оперативной деятельности и безопасности требует от нас систематического предвидения для поддержки стратегического планирования и принятия решений", - отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Финляндия активно участвовала в прогнозной работе НАТО уже в качестве партнера, а после вступления в альянс Хельсинки активизировал это сотрудничество с союзниками, указывает Минобороны.

На конференцию союзников по прогнозированию соберутся около 180 экспертов из стран НАТО и государств-партнеров, центров передового опыта НАТО, Евросоюза, Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам и исследовательских сообществ.

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