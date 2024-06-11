Военные Швейцарии развернули вертолетную площадку вблизи места конференции по Украине

Швейцарские военные развернули временную вертолетную площадку рядом с Оббюргеном близ Бюргенштока - места проведения 15-16 июня конференции по ситуации в Украине. Они продемонстрировали ее 50 журналистам, принявших участие в ознакомительной поездке, посвященной мерам безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вертолетная площадка, способная принимать до пяти воздушных судов, развернута на лугу посреди гор.

Военный вертолет сделал перед камерами журналистов несколько маневров. Прессе также представили воинскую спецмашину, укладывающую на луг покрытие, которое собрано поначалу в большой рулон, раскручивающийся по мере продвижения машины.

Правительство (Федеральный совет) Швейцарии ранее приняло решение о привлечении для обеспечения безопасности накануне и во время конференции в Бюргенштоке до 4 тыс. военнослужащих. "Армия поддерживает полицию полукантона Нидвальден, выполняя такие задачи, как защита важнейших и критически важных объектов, воздушный транспорт, воздушная разведка, наблюдение, пресечение возможных вмешательств на озерах, материально-техническое обеспечение и помощь командованию", - рассказал в интервью ТАСС командующий Второго территориального дивизиона Даниэль Келлер. "Эти меры дополняют систему безопасности, созданную кантональными властями, и разгружают полицию, позволяя ей сосредоточиться на основных задачах своей деятельности", - пояснил он. "Федеральный совет утвердил максимальную численность военнослужащих в 4 тыс. человек. Это верхний предел, а не точное количество задействованных солдат. По тактическим соображениям эти данные не разглашаются", - отметил командующий.

Армия, выполняющая задачи в Бюргенштоке и его окрестностях с 5 по 19 июня, оказывает поддержку воздушной полиции. Она также обеспечивает воздушную разведку и перевозку лиц, пользующихся международной защитой. Ограничения на использование воздушного пространства будут действовать в районе Бюргенштока с 13 по 17 июня. Безопасность будет обеспечиваться по всей Швейцарии при помощи боевых самолетов F/A-18, осуществляющих патрулирование на постоянной основе, а также систем ПВО, дополнительных РЛС, усиленного наблюдения за воздушным пространством и круглосуточной работы воздушной полиции.

В Оббюргене развернут также центр выдачи пропусков в Бюргеншток. Его разместили в местном спортзале. Прежде чем попасть на конференцию, представителям СМИ утром 15 июня предстоит посетить этот центр пропусков. Добраться до Бюргенштока можно будет только на автобусе-шаттле.

Повышенная безопасность

Режим повышенной безопасности в Бюргенштоке и его окрестностях ограничил свободу передвижения на суше, а также на близлежащем Люцернском озере. "Ограничения для местного населения являются неизбежными", - сообщили власти. Руководитель департамента безопасности полукантона Нидвальден Карин Кайзер-Фрютши рассказала корреспонденту ТАСС, что в обеспечении порядка "задействованы силы полиции не только Нидвальдена, но и других кантонов". "Наш полукантон небольшой, и мы часто работаем с ними, а также с армией. Мы несколько раз проводили совместные учения", - добавила она. Полицейские иностранных государств не участвуют в мероприятиях в сфере безопасности в Бюргенштоке. Что касается расходов на безопасность, то их несет как Нидвальден, так и федеральные власти, заключила Кайзер-Фрютши. Она не назвала численность задействованных полицейских, сославшись на конфиденциальный характер этой информации.

Хотя Бюргеншток находится лишь в 2 км от Оббюргена, власти Швейцарии не показали журналистам место проведения конференции. Познакомиться с будущей площадкой форума представители прессы могли только издалека.

Швейцарское правительство сообщило 10 июня, что в конференции по Украине примут участие 90 стран и международных организаций.

Швейцарская конференция

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!