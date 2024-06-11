В Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул во французском городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса.

Об этом Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Пожар на улице Парк де Кланьи в Версале. Пожалуйста, избегайте этого района до окончания работы экстренных служб", - говорится в Twitter местной полиции.

По информации пожарной службы, возгорание произошло в автомобильном магазине. Движение по прилегающим улицам ограничено. Посетителей Версаля эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, из дворца поднимается дым.

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