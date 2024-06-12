Байден сообщил о сохранении высокого уровня цен в США

Уровень американской инфляции остается достаточно высоким.

Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Day.Az.

"Цены все еще слишком высоки, но сегодняшний отчет демонстрирует долгожданный прогресс в снижении инфляции, которая в мае была нулевой в месячном исчислении и уменьшилась почти на две трети с момента пика", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что "базовая инфляция достигла самого низкого уровня с апреля 2021 года". "Заработная плата растет быстрее, чем цены, а уровень безработицы остается на уровне 4% или ниже в течение самого длительного периода за последние 50 лет", - добавил Байден, отметив, что несмотря на это, "многие семьи все еще испытывают трудности из-за высоких потребительских цен".

Министерство труда США сообщило в среду, что потребительские цены в стране в мае выросли на 3,3% в годовом исчислении, что ниже ожиданий экспертов, предсказывавших рост в 3,4%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!