Байден сообщил о сохранении высокого уровня цен в США
Уровень американской инфляции остается достаточно высоким.
Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Day.Az.
"Цены все еще слишком высоки, но сегодняшний отчет демонстрирует долгожданный прогресс в снижении инфляции, которая в мае была нулевой в месячном исчислении и уменьшилась почти на две трети с момента пика", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что "базовая инфляция достигла самого низкого уровня с апреля 2021 года". "Заработная плата растет быстрее, чем цены, а уровень безработицы остается на уровне 4% или ниже в течение самого длительного периода за последние 50 лет", - добавил Байден, отметив, что несмотря на это, "многие семьи все еще испытывают трудности из-за высоких потребительских цен".
Министерство труда США сообщило в среду, что потребительские цены в стране в мае выросли на 3,3% в годовом исчислении, что ниже ожиданий экспертов, предсказывавших рост в 3,4%.
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