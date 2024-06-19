В США заявили о монументальном сдвиге в мировом порядке

Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что за последние три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю. Об этом он высказался в эфире шоу Redacted, опубликованного на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю?" - задумался он.

По мнению Морриса, мировые издания проигнорировали ряд важных событий на этой неделе. В частности, пока президент России Владимир Путин призывал к миру в Украине, его американский коллега Джо Байден пожимал руку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и обещал финансирование военных действий. Кроме того, группа БРИКС создала новую платежную систему, которая "бросает вызов" статусу доллара в мире.

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