В Турции начались лесные пожары

В трех провинциях Турции горит лес.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пожары, начавшиеся вечером минувшего дня в Чанаккале и Ушаке, продолжаются.

Согласно информации, пожар, начавшийся ночью в районе Дикили Измира, распространился на прилегающие районы под воздействием ветра.

В настоящее время продолжается тушение пожаров, в том числе с воздуха.

В Ушаке люди из некоторых домов были эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!