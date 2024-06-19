https://news.day.az/world/1669098.html В Турции начались лесные пожары
В Турции начались лесные пожары
В трех провинциях Турции горит лес.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пожары, начавшиеся вечером минувшего дня в Чанаккале и Ушаке, продолжаются.
Согласно информации, пожар, начавшийся ночью в районе Дикили Измира, распространился на прилегающие районы под воздействием ветра.
В настоящее время продолжается тушение пожаров, в том числе с воздуха.
В Ушаке люди из некоторых домов были эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших нет.
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