В Польше опровергли сообщения об эпидемии боррелиоза на восточной границе
Министерство национальной обороны Польши опровергло распространяемые рядом польских СМИ сообщения об эпидемии боррелиоза, поразившей польских военнослужащих на восточной границе страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Термин эпидемия - это преувеличение", - прокомментировал представитель Минобороны Януш Сеймей. Он уточнил, что с сентября 2023 года у военнослужащих, охраняющих границу с Белоруссией, был зарегистрирован всего один случай такого заболевания.
По его словам, вспышка боррелиоза не наблюдается и у местных жителей. "В случае гражданских лиц во всем [Подляском] воеводстве зарегистрировано только 10 заболеваний", - сказал Сеймей.
Пресс-секретарь армейской группировки в пограничном Подляском воеводстве Магдалена Кощчиньская добавила, что в каждом подразделении, дислоцированном у границы, "находятся квалифицированные медики, которые способны удалять клещей и круглосуточно оказывать военнослужащим необходимую помощь".
Люди заражаются боррелиозом после укуса инфицированного клеща. При отсутствии медицинской помощи заболевание поражает суставы, сердце и печень. Если заболевший проходит курс лечения, боррелиоз проходит без осложнений.
На польско-белорусской границе дислоцированы 6 тыс. военнослужащих, а также 1,5 тыс. пограничников и полицейских.
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