Макроновская Франция запугивает журналистов

Американская политическая активистка и консервативная публицистка Кэндис Оуэнс обвинила Макроновскую Францию в запугивании журналистов, передает Day.Az.

"Вы не посылаете агентов секретной службы запугивать журналистов, работающих над статьей, только если вы не боитесь того, что они могут раскрыть. СМИ лгут вам об истории Бриджит Макрон. Это зловеще и извращенно", - говорится в публикации американской активистки в соцсети X.

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