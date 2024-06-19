В Турции выделят воздушные коридоры для беспилотников

Власти Турции выделят воздушные коридоры для беспилотников в городах и между ними. Республика станет одной из немногих в Европе стран, имеющих автономные беспилотные коридоры, сообщил глава турецкого Минтранса Абдюлькадир Уралоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подобно тому, как мы создаем маршруты и дороги для транспортных средств на суше, коридоры для самолетов в воздухе и кораблей в море, мы определим воздушные коридоры для БПЛА для совершения ими полетов в городах и между ними. Таким образом, мы создадим безопасное воздушное пространство для беспилотников", - приводит слова министра газета Dunya.

По данным Минтранса Турции, в стране сейчас зарегистрировано свыше 1,5 млн "пилотов" беспилотных аппаратов и более 65 тыс. БПЛА.

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