https://news.day.az/world/1669248.html Глава МИД Армении "прогуляет" встречу министров стран ОДКБ
Глава МИД Армении "прогуляет" встречу министров стран ОДКБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - членов ОДКБ, которая пройдет 21 июня в Казахстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.
"Арарат Мирзоян не примет участия в заседании глав внешнеполитических ведомств ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате", - сказала Бадалян.
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