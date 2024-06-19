Глава МИД Армении "прогуляет" встречу министров стран ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - членов ОДКБ, которая пройдет 21 июня в Казахстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

"Арарат Мирзоян не примет участия в заседании глав внешнеполитических ведомств ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате", - сказала Бадалян.

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