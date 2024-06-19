США будут поддерживать Киев до начала переговоров с РФ

Вашингтонская администрация намерена оказывать поддержку Украине до возможного начала переговоров между Москвой и Киевом. Такую позицию изложил на онлайн-брифинге для журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы прекращения военных действий, "но на условиях, обеспечивающих суверенитет и целостность Украины". "И этому была посвящена встреча в Швейцарии - созданию основы для прочного и справедливого мира. США поддержали коммюнике, которое было принято по итогам саммита в Швейцарии. И в конечном счете мы будем поддерживать Украину, пока они не решат, что, по их мнению, пришло время переговоров с Россией. Как мы всегда говорили, наш девиз следующий: "Ничего об Украине без Украины". И мы продолжаем придерживаться этого", - добавил Карпентер.

Он не уточнил, означают ли его слова, что после потенциального начала переговоров между Россией и Украины США могут сократить поддержку Киева.

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