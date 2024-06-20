В ЕС заявили о нехватке специалистов по взрывчатке

В Европе не хватает специалистов по работе с взрывчатыми веществами, поэтому возникают проблемы с вооружением, несмотря на растущие расходы на оборону.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Foreign Policy.

"Сегодня интерес людей к работе в оборонной промышленности значительно возрос, но ощущается нехватка специалистов и инженеров в специализированных областях, таких как разработка взрывчатых веществ", - сказал глава департамента международного сотрудничества, политики безопасности, сырья и космоса Федерации немецкой промышленности Маттиас Вахтер.

Бывший сотрудник Шведского агентства оборонных исследований, занимавшийся исследованием и разработкой взрывчатых веществ Бо Янзон заявил, что если раньше в Швеции был "большой" сектор взрывчатых веществ - как гражданских, так и военных, то теперь обучения почти нет.

По его словам, ранее в стране после окончания университета специалистов продолжали обучать как на практическом, так и на академическом уровнях компании, занимавшиеся производством взрывчатки и вооружений, например, Nitro Nobel и Bofors. "Но в наши дни обучения взрывчатым веществам под руководством компаний практически не существует, как и университетских курсов", - говорит Янзон.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!