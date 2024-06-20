Израиль поддержал решение Канады внести КСИР в список террористов

Израиль приветствует решение властей Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций и продолжит добиваться этого же от других стран мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую внесение Канадой иранского Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций", - написал глава израильского МИД Исраэль Кац на своей странице в X (ранее Twitter).

"Иран и его террористическая инфраструктура должны быть привлечены к ответственности за преступления и злодеяния, которые они совершили, а также за терроризм, который они распространяют на Ближнем Востоке и во всем мире", - утверждал он. "Я продолжу возглавлять кампанию по признанию Корпуса стражей исламской революции тем, чем он является: крупнейшей террористической организацией в мире. Остановите Иран сейчас, пока не стало слишком поздно", - добавил израильский министр.

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