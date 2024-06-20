Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Habertürk.

Канал отмечает, что в повестку дня этой встречи могут войти конфликт на Украине, тема Черного моря в контексте поставок зерновых, ход работ на АЭС "Аккую", перспективы создания центра газовой торговли, а также выборы в курдских регионах на севере Сирии.

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