Работа по подготовке к COP29 идет по графику

Несмотря на ограниченность времени на подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), вся проделанная работа идет по графику.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в кулуарах форума молодежной организации Движения неприсоединения (ДН).

"Наша самая большая трудность при подготовке к COP29 заключается в том, что у нас довольно мало времени. Но если разделить этап подготовки на предсессионный и послесессионный периоды, то мы увидим, что все идет по плану. Наши планы и дорожная карта на следующие этапы готовы, и мы следуем по намеченному пути", - подчеркнул он.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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