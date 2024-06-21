https://news.day.az/world/1669549.html В Турции вспыхнул лесной пожар - ФОТО - ВИДЕО
В Турции вспыхнул лесной пожар - ФОТО - ВИДЕО
В районе Чинар-Мазыдаг в Турции произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате инцидента 5 человек погибли, 44 получили ранения, состояние 10 из них тяжелое.
Для предотвращения пожара на территорию были привлечены подразделения соответствующих структур.
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