В Турции вспыхнул лесной пожар

В районе Чинар-Мазыдаг в Турции произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента 5 человек погибли, 44 получили ранения, состояние 10 из них тяжелое.

Для предотвращения пожара на территорию были привлечены подразделения соответствующих структур.

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