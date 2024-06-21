В Беларуси началась внезапная проверка готовности вооруженных сил

Внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси к выполнению задач по предназначению началась в республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", - проинформировали в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, на первом этапе проверки будут отработаны "вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство". В дальнейшем, уточнили в Минобороны, воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

На период начавшейся внезапной проверки подразделений и воинских частей вооруженных сил Беларуси будет задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях, сообщили в оборонном ведомстве. "В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - обратили внимание в Минобороны Беларуси.

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