ВВС Израиля нанесли удары по четырем районам в Ливане

Израильские истребители и другие летательные аппараты нанесли удары по четырем районам на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, среди поражаемых целей были военный объект шиитской организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Эль-Хиям, военный пост "Хезболлах" в районе поселка Мейс-эль-Джебель и объекты инфраструктуры шиитских формирований в окрестностях Эт-Тейби и Талусы.

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