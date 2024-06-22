https://news.day.az/world/1669836.html ВВС Израиля нанесли удары по четырем районам в Ливане
ВВС Израиля нанесли удары по четырем районам в Ливане
Израильские истребители и другие летательные аппараты нанесли удары по четырем районам на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, среди поражаемых целей были военный объект шиитской организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Эль-Хиям, военный пост "Хезболлах" в районе поселка Мейс-эль-Джебель и объекты инфраструктуры шиитских формирований в окрестностях Эт-Тейби и Талусы.
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