В России начнутся клинические испытания вакцины от рака

В России в 2025 году начнут исследования на добровольцах вакцины от рака.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями", - сказал Гинцбург.

В настоящее время вакцину пробуют на мышах. В рамках исследований стоит цель сделать препарат, который не просто продлит в два или три раза жизнь животным с меланомой, а полностью уничтожит и опухоль, и метастазы.

Гинцбург заявил, что если удастся создать такую вакцину, то станет возможным помощь пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах.

Он отметил, что при данных заболеваниях метастазы появляются на ранних стадиях. Вакцина станет очень актуальна среди больных с такого рода проблемами.

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