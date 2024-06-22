https://news.day.az/world/1670008.html В МИД Польши рассказали о планах закрытия границы с Белоруссией
В МИД Польши рассказали о планах закрытия границы с Белоруссией
Варшава рассматривает возможность закрытия двух последних действующих погранпереходов на границе с Белоруссией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.
"В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов", - сказал дипломат, отметив, что сейчас власти Польши рассматривают вопрос о том, насколько данное решение может отразиться на экономике страны.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре