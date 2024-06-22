В МИД Польши рассказали о планах закрытия границы с Белоруссией

Варшава рассматривает возможность закрытия двух последних действующих погранпереходов на границе с Белоруссией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

"В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов", - сказал дипломат, отметив, что сейчас власти Польши рассматривают вопрос о том, насколько данное решение может отразиться на экономике страны.

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