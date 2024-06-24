Китай призвал США не использовать экономические вопросы как оружие

Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

"США следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизацию и использование торгово-экономических вопросов в качестве оружия", - отмечается в сообщении ведомства.

Китайская сторона также призвала Соединенные Штаты снять наложенные на страну инвестиционные ограничения, а также создать приемлемые условия для торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

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