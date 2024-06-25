Правящей коалиции ФРГ грозит развал из-за разногласий по бюджету

Минимум 30 депутатов Бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП) могут перестать поддерживать правящую коалицию из-за разногласий по бюджету.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это грозит развалом коалиции, пишет газета Bild.

Разногласия возникли между левым крылом социал-демократов и молодежным крылом свободных демократов. В Германии идут переговоры в коалиции по поводу бюджета на 2025 год. Социал-демократы выступают против сокращений соцвыплат и за дополнительные вложения в строительство жилья. Либералы же выступают против, в частности, они настаивают на необходимости придерживаться бюджетного правила, которое ограничивает возможность финансировать госрасходы через заимствования.

"Всем должно быть понятно: без бюджетного правила - без нас [в коалиции]. Мы договорились о такой позиции с 30 молодыми депутатами СвДП еще на последнем раунде переговоров по бюджету, это решение остается в силе", - заявил Bild представитель молодежной группы СвДП в парламенте Йенс Тойтрине.

Газета считает, что если 30 депутатов от СвДП перестанут поддерживать коалицию, то остальная часть фракции этой партии (91 депутат) не сможет остаться в стороне. В результате "бунт" молодых свободных демократов может охватить всю партию и "привести к концу коалиции".

Переговоры по бюджету на 2025 год находятся в заключительной фазе. Изначально планировалось, что они завершатся к 3 июля, но из-за разногласий возможно продление переговоров на срок до двух недель. Дефицит бюджета на 2025 год оценивается в 50-60 млрд евро. Споры в коалиции возникли, главным образом, из-за планов ряда министров потратить значительно больше денег, чем было предусмотрено.

Правящая коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем располагает 415 местами в Бундестаге. Парламентское большинство составляет 377 депутатов (всего в Бундестаге 732 депутата). Если коалиция потеряет поддержку 30 депутатов, то ее поддержка составит 385 голосов и окажется близка к пороговому значению, что будет создавать риски при голосовании по законопроектам. Если же коалицию перестанет поддерживать вся фракция СвДП, то стране грозит правительственный кризис.

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