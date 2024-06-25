СМИ сообщили, что «Хезболла» хранит оружие Ирана в аэропорту Бейрута

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" использует международный аэропорт в Бейруте для хранения большого количества иранского оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом The Telegraph сообщил сотрудник воздушной гавани.

По их словам, в аэропорту хранятся баллистические ракеты малой дальности, ракеты большого калибра, взрывчатка и другие вооружения. По словам работника аэропорта, вооружение прибывает в "необычно больших коробках" прямыми рейсами из Ирана. Собеседники Telegraph отмечают, что поставки резко возросли после начала войны в секторе Газа.

Министр транспорта Ливана Али Хамие назвал обвинения "смехотворными" и пригласил журналистов и послов осмотреть аэропорт.

Израиль и Ливан обмениваются ударами с начала войны в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вскоре Тель-Авив прекратит активные боевые действия в Рафахе и перебросит часть военных на север - к границе с Ливаном. В США предупредили, что это может привести к расширению конфликта, в частности, вовлечь в него Иран. В ООН призвали не допустить того, чтобы "Ливан стал еще одной Газой".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!