Диктатура в Средневековье обычно представляла собой форму правления, в которой власть сосредоточена в руках одного человека или небольшой группы людей, и их решения не подвергались общественному контролю. Диктаторы могли использовать силу и угрозы, чтобы поддерживать свою власть, и часто не придавали значения правам и свободам своих подданных. Последние события в Новой Каледонии показывают, что сегодняшняя Макроновская Франция мало чем отличается от диктатуры Средневековья.

В Новой Каледонии расследуют обстоятельства погромов на заморской территории, стоивших жизней девяти человек, включая двух полицейских. Один из обвиняемых - глава организации протестов Кристиан Тейн - отправлен во Францию. Париж крайне обеспокоен ситуацией в Новой Каледонии, и президент Эмманюэль Макрон, похоже, покажет небывалую доселе жесткость, передает Day.Az со ссылкой на Независимую газету.

"Известно о том, что вместе с Тейном во Францию отправлены еще шесть активистов. Им могут грозить обвинения в организации вооруженного ограбления и покушения на убийство. В результате протестов ранены более 300 человек. Счет материального ущерба составил 1,6 млрд долл. - и это при том, что население заморской территории не превышает 280 тыс. человек", - говорится в материале.

Пока арестованы 11 человек. Адвокаты Тейна утверждают, что он стал жертвой политических игр, но (подручный Макрона - ред) министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что Координационный центр действия на местах, возглавляемый Тейном, - структура "мафиозного характера". Правда, до выяснения всех обстоятельств он решил свое суждение не конкретизировать.

"И все-таки пока все выглядит так, что французские правоохранители решили не спускать на тормоза процесс расследования... Ведь влияние Франции в Африке Макрону сохранить не удалось", - подчеркивает НГ.

После масштабных протестов на заморской территории Макрон заявил, что уступок не предполагается, а насилие со стороны протестующих было неоправданным.

"Другой вопрос, как далеко пойдут правоохранители. Не исключено, что отправка во Францию представляет собой устрашающую меру, показывая организаторам протестов, что если они еще раз устроят беспорядки, то разбираться с ними будут в Париже, а не на малой родине. Адвокаты Тейна называют перевод во Францию "беспрецедентной мерой".

Однако французы могут пойти дальше: довести громкое расследование до конца, объявить лидеров борьбы за независимость Новой Каледонии преступниками", - резюмирует автор статьи.

Таким образом, вместо того, чтобы устранить недостаток автономии и самоуправления для заморских территорий, Макроновская Франция решила взять на испуг протестующих. Тем самым власти Франции намереваются сохранить экономическую зависимость бунтующих территорий от метрополии. Понравится ли такое поведение французов коренным жителям Новой Каледонии? Ответ очевиден.