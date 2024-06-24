В США заявили, что операция Израиля в Ливане может повысить риск конфликта с Ираном

Проведение Израилем наступательной операции против шиитского движения "Хезболла" в Ливане может увеличить вероятность возникновения более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований. Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун в интервью Reuters в Кабо-Верде.

По мнению генерала, действия со стороны Израиля и угроза для "Хезболлы" могут спровоцировать расширение конфликта. Он отметил, что "Хезболла" обладает большим потенциалом по сравнению с ХАМАС и получает значительную поддержку от Ирана.

Браун также подчеркнул, что сложно прогнозировать дальнейшие действия Израиля.

Генерал выразил опасения о возможном расширении конфликта в регионе, заставляющем Израиль беспокоиться не только о южной части страны, но и о севере. Он отметил, что в случае массированной атаки со стороны "Хезболлы" помощь США Израилю в обороне может оказаться затруднительной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

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