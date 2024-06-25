КНР выступила против ограничений США на инвестиции в Китай

Китай выступает против предлагаемых Минфином США ограничений на инвестиции в Китай, призывает Вашингтон уважать принципы рыночной экономики и создать подходящие условия для развития китайско-американского сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Минкоммерции КНР.

"Китай выражает серьезную обеспокоенность и решительное несогласие с этим и оставляет за собой право принять соответствующие меры. Соединенным Штатам следует уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, прекратить политизировать и превращать в оружие экономические и торговые вопросы, снять инвестиционные ограничения в отношении Китая и создать хорошие условия для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее Министерство финансов США опубликовало предлагаемые правила по инвестиционным ограничениям в Китае.

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