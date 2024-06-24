Илон Маск высказался о будущих методах ведения войны

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что войны будут вестись при помощи дронов. О будущих методах ведения войн бизнесмен высказался на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Войны будущего - это войны дронов", - отреагировал Маск на публикацию пользователя Х о том, что Россия и Украина в военном конфликте используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Автор публикации отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали запрашивать у США танки и другую дорогую традиционную военную технику, отдавая предпочтение беспилотникам. По его мнению, сейчас наблюдается такой же переломный момент, как переход от использования конной кавалерии в Первой мировой войне к применению тяжелой техники, такой как танки и самолеты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!