В ФАТХ завершают подготовку к новым переговорам с ХАМАС в Пекине

Члены палестинского движения ФАТХ в настоящий момент завершают подготовительную работу для нового раунда переговоров с движением ХАМАС, которые, как ожидается, пройдут в Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Соответствующее заявление ФАТХ опубликовало палестинское агентство WAFA.

"ФАТХ подтверждает, что его сторонники готовы участвовать в переговорах в Китае и в настоящий момент завершают подготовительную работу для нового раунда консультаций", - говорится в документе. Руководство движения заявило о своей "глубокой признательности китайским властям за их посреднические усилия в проведении межпалестинских переговоров" и выразило надежду на их успех.

В то же время в ФАТХ возложили на своих визави всю полноту ответственности за "провал предыдущих попыток наладить диалог". В ХАМАС на это заявление ФАТХ пока не отреагировали.

5 июня стало известно, что представители ХАМАС и ФАТХ якобы планируют провести в середине июня в Пекине очередной раунд консультаций по нормализации отношений, в ходе которых также будет поднят вопрос о постконфликтном управлении в секторе Газа. Агентство Reuters со ссылкой на источники тогда утверждало, что в ходе переговоров ФАТХ будет настаивать на том, чтобы ХАМАС признало Организацию освобождения Палестины (ООП) в качестве единственного законного представителя палестинцев и обязалось соблюдать соглашения, подписанные этой организацией. В свою очередь ХАМАС рассчитывает на то, что ФАТХ согласится на создание новой палестинской администрации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

В марте и апреле 2024 года представители различных палестинских фракций провели переговоры в Москве и в Пекине с целью преодоления существующего между ними раскола, однако эти встречи пока не принесли существенных результатов.

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