В КНДР сравнили поведение США и Южной Кореи с эпилептическим припадком

Власти КНДР не исключают, что могут показать потенциал своих новых средств сдерживания в ответ на демонстрацию силы со стороны США и Республики Корея. Об этом заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США и Республика Корея прибегают к демонстрации силы прямо перед нами, это очень опасная игра и авантюра", - предупредил замминистра. "КНДР полностью оставляет за собой возможность показать все свои силы сдерживания, включая новые, в ответ на провокационные попытки США и Республики Корея - фанатиков конфронтации - и в самых решительных выражениях осуждает эти попытки", - говорится в заявлении.

Ким Ган Иль привел в качестве примера прибытие американского атомного авианосца Theodore Roosevelt в Пусан 22 июня, учения авиации США и Республики Корея, в том числе 5 июня, когда американский стратегический бомбардировщик B-1B впервые с 2017 года применил в ходе тренировок бомбу JDAM, а также учения ВВС 17-20 июня с привлечением "летающей батареи" AC-130J. Ким Ган Иль также вспомнил о заседании консультативной группы по ядерному планированию США и Республики Корея.

"США и их приспешники, в число врожденных болезней которых входит злостная враждебность и мнительность, в ответ на нормальное развитие отношений между дружественными суверенными государствами демонстрируют симптомы, похожие на эпилептический припадок", - считает замминистра. По его словам, Республика Корея и США занимаются "опасным показным поведением, извергая брань из своего грязного рта".

"Они свой атомный авианосец приволокли на Корейский полуостров через Тихий океан к нашим воротам уж точно не для того, чтобы "провести ремонт" или "отпраздновать" американо-южнокорейский союз", - сказал Ким Ган Иль. 19 июня Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны.

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