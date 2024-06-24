Военная промышленность Эстонии растет на фоне общего падения экономики

Эстонские предприятия военной промышленности в 2023 году увеличили выпуск продукции и прибыль, несмотря на спад национальной экономики в течение нескольких лет. Об этом сообщила эстонская газета Postimees, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, экономика Эстонии падает уже третий год подряд, однако годовые отчеты за 2023 год показали серьезный рост прибыли предприятий военной промышленности. Газета добавила, что одной из преуспевающих в этом плане компаний стала O Eli, которая занимается производством устройств, симулирующих управление военной техникой, а также пневматических катапульт для запуска беспилотных летательных аппаратов. Компания уже экспортирует военную продукцию в 30 стран мира, хотя на оборону Эстонии приходится менее десятой части всей продукции.

1 марта портал эстонского гостелерадио ERR сообщил, что экономика Эстонии упала на 3% в 2023 году, а выпуск промышленной продукции сократился на 10,5%. По оценке статистического ведомства, такого масштабного экономического спада в Эстонии не было со времени мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. В то же время оборонный бюджет государства за 2024 год должен превысить 3% ВВП, а правительство намерено потратить на усиление военного потенциала более 5 млрд евро до 2027 года включительно.

17 июня министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония за два года приобрела больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет. Ранее вице-канцлер по оборонному планированию Минобороны Тийна Уудеберг отмечала, что планируемый рост закупок боеприпасов вынудит ведомство урезать другие статьи оборонного бюджета, в том числе расходы на средства связи и транспорта, ремонт и техническое обслуживание техники.

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